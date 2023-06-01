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О восстановленных поисковиками судьбах пилотов-фронтовиков узнают тюменцы на выставке

Общество, 15:25 22 июня 2023

пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер»

Всероссийская интерактивная выставка "Небо Родины" открылась в мультимедийном парке "Россия — моя история" в Тюмени. В основе выставки — истории 50 летчиков времен Великой Отечественной войны, ранее пропавших без вести. Над восстановлением их биографий трудились поисковики со всей страны.

Ранее выставки были открыты в Казани, Краснодаре, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Южно-Сахалинске и Самаре. На тюменской выставке представлены фрагменты самолета ЛаГГ-3, найденные поисковиками в ходе полевой экспедиции в Тверской области в 2018 году, сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер".

Посетить выставку можно до 10 июля. Для этого необходимо позвонить в мультимедийный парк по телефону: 8(3452)68-11-11 и записаться на экскурсию.

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# Великая Отечественная война , поисковое движение

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