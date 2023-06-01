Тюменцы хором спели песню "Нам нужна одна победа" в центре города

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участники традиционной акции "История одной песни" стоя исполнили песню "Нам нужна одна победа" на площади 400-летия Тюмени в День памяти и скорби 22 июня.

"Акцию проводим седьмой год, поем песни, идущие от сердца", - рассказала председатель комиссии по культурно-массовой работе и взаимодействию со СМИ областного совета ветеранов Наталья Тереб.

По словам активистки, два года подряд исполняли песню "Священная война", которая уже на третий день после начала Великой Отечественной провожала бойцов на фронт. Затем в качестве протеста против сноса памятников советским солдатам в Европе, где их погибло более 1 млн, прозвучала композиция "Алёша". Пели "Огонек" - тогда участники акции рассказали о вкладе тюменцев в победу. После – "На безымянной высоте".

Сегодня собравшимся рассказали о песне "Нам нужна одна победа", слова которой написал фронтовик Булат Окуджава. В 1941 году он приписал 1 год к своему возрасту и ушел бить фашистов в 17 лет. Он же придумал мелодию, которую в оркестровом варианте создал Альфред Шнитке. Впервые композиция прозвучала в 1971 году в кинофильме "Белорусский вокзал".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

После чего участники почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, затем хором, стоя, исполнили легендарную песню про десятый десантный батальон.

И в завершение в память о погибших на фронтах в годы войны горожане выпустили в небо воздушные шары цветов российского флага. Многие не смогли сдержать слез от переполнявших эмоций.

Две внучки фронтовиков, жительницы Тюмени Надежда Кошкина и Любовь Пельберг, пришли на мероприятие впервые. Подготовились, надели военную форму, чтобы почтить память своих дедушек и всех фронтовиков.

"Прекрасная акция, нужно обязательно ходить на нее ежегодно и подключать к ней молодежь. Звали ребят, кто-то проходил мимо, но многие благодарили и присоединялись. Пока у человека есть память о прошлом, у него есть будущее", - подчеркнули женщины.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Растрогала акция и 88-летнюю Елизавету Даурскую.

"Для меня война началась в шесть лет в поселке Подгорный за 250 км от Ханты-Мансийска, если идти по Оби. Было тяжело, но мы радовались, что нас не бомбят. На пароходах в поселок привозили эвакуированных всех наций: финнов, немцев, калмыков – всех, в чем были, без вещей и продуктов", - поделилась Елизавета Неониловна.

И шестилетняя девочка, одна из восьми детей в своей семье, навсегда запомнила, что важно всегда оставаться человеком и помогать людям, иногда делиться последним. Так они и делали, беря пример с тех, кто защищал Родину на фронте.

Завершил флешмоб показ фильма Андрея Смирнова "Белорусский вокзал", в котором впервые прозвучала песня.

Инна Кондрашкина