В Нижнетавдинском районе отремонтировали более 2 км дорог

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Ремонт двух участков автомобильной дороги "Нижняя Тавда – Картымский" завершили в Нижнетавдинском районе. Общая протяженность обновленных дорог превышает 2 км, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Дорожные службы обновили свыше 25 тыс. кв. метров асфальтового покрытия, восстановили обочины, нанесли новую разметку.

В 2023 году благодаря национальному проекту в Тюменской области ремонтируют 140 участков дорог и два путепровода. К середине октября подрядные организации завершат обновление более 200 км дорожной сети региона.