Собаки Тюменской таможни 62 раза унюхали "запрещенку" в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

62 результативных отчета отправили тюменские таможенники в 2023 году. Столько раз служебные собаки смогли обнаружить в багаже или в почтовых отправлениях запрещенные или ограниченные в перемещении товары и вещества.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник кинологического отдела Тюменской таможни Дмитрий Яшин.

"Наши собаки ищут не только наркотические или сильнодействующие вещества. У них есть дополнительные специализации. Это поиск табачных изделий, обнаружение наличных денежных знаков, объектов СИТЕС. Это объекты дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения. В таможенном деле некоторые собаки даже могут найти янтарь", - сказал кинолог.

В 2022 году была интересная посылка из Нидерланды. Там кинологи обнаружили килограмм сильнодействующего вещества из Китая. Также был случай, когда собаки нашли чучело редкого крокодила. Это был объект СИТЕС.

На службе Тюменской таможни состоит пять собак. Две из них работают в Сургуте, три - в Тюмени. Будущие кинологи могут обучиться в трех кинологических центрах России: в Подмосковье, в Майкопе Республики Адыгея и в Кинеле Самарской области. Обязательным условием для будущих специалистов является наличие высшего образования.

Первоначальное обучение кинолога и собаки проходит в течение трех месяцев. Если для собаки задается дополнительная специализация, будь то поиск денег или табака, в течение двух месяцев специалист с четвероногим напарником проходит повышение квалификации. В кинологическом центре, когда собака сдает экзамены, она получает аттестационный лист, где прописывают специализацию пса. Ежегодно животные также проходят комиссию, где они подтверждают свою квалификацию.

Есть и месячные курсы в зависимости от цели обучения. Собак закупают с девятимесячного возраста как у физических лиц, так и в питомниках. Для них проводят специальный отбор. Щенки проходят испытания и ряд тестов. Специалисты должны подтвердить, что щенок пригоден для обучения.

На этапе обучения собак дрессируют с помощью специального тренировочного материала. При подготовке к поиску наркотических средств используют имитаторы запаха. Это нейтральный порошок с запахом того или иного наркотика. Он безопасен для людей и животных, закупают его в лаборатории. У порошка есть срок годности. По поиску наличных денег есть измельченные купюры, спрессованные в кубики. Четвероногим таможенникам дают привыкнуть к запаху денег, и потом они могут это применить во время поисков.

У животных также есть служебное снаряжение: шлейка, намордник, поводок, защитная обувь для досмотра салона автомобиля. Поскольку у таможенников используют игровой метод поощрения питомцев, также имеются различные игрушки.

"Собаки ежедневно тренируются. По времени сложно сказать, так как это зависит от рейсов. В среднем два часа. Стандартно утром и вечером собаки выходят на прогулку, когда наводится порядок в вольерах", - добавил Дмитрий Яшин.

Служебные животные уходят на пенсию после восьми лет. Однако если у пса сохраняются рабочие качества, он может служить дальше.

Например, лабрадор ретривер Лэнс работает в таможенной службе уже 10 лет в паре с Дмитрием Яшиным. У всех служебных собак основная специализация - это поиск наркотических средств. У Лэнса есть дополнительная специализация - это поиск наличных денег.

"Я думаю, в этом году он пойдет на пенсию. Нагрузку уже переносит с трудом. Надеюсь, что получится забрать его домой", - рассказал кинолог.

Второй лабрадор ретривер Графиня Гледис дополнительно специализируется на поиске табачных изделий и объектов СИТЕС. Ей сейчас шесть лет. На данный момент напарник Гледис в отпуске, поэтому собака тоже отдыхает от рабочих будней. Также в Тюмени на передержке находится шестилетняя бельгийская овчарка Бетти. Ей в пару ищут кинолога.

Самым молодым четвероногим сотрудником Тюменской таможни является двухлетняя немецкая овчарка Джим.

"В прошлом году мы прошли обучение в кинологическом центре в Москве. Основная специализация - поиск наркотических средств. Обучаться на дополнительную специализацию возможно поедем в конце этого года. Служим мы с декабря 2022 года и уже показываем хорошие результаты", - рассказал главный государственный таможенный инспектор кинологического отдела Тюменской таможни и напарник Джима Денис Сабанов.

Денис со своим питомцем продемонстрировали поиск наркотиков в багажных сумках и наружный обыск автобуса. В обоих случаях овчарка безошибочно определила место нахождения запрещенных веществ.

Добавим, в 2023 году кинологическое отделение Тюменской таможни и кинологическая служба ФТС России отмечает 15-летний юбилей. За это время собаки ведомства выявили 8 кг наркотических средств и 10 кг сильнодействующих веществ. Также носы четвероногих сотрудников обнаружили 41 тыс. долларов США и почти 9 млн рублей. На счету таможенных собак более 360 кг табачных изделий, которые нарушители пытались незаконно переместить через таможенную границу.

Юлия Карандашева