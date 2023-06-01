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В Тобольском районе проектируют создание еще семи новых школ в труднодоступных территориях

Экономика, 14:53 23 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект строительства новых школ в семи трудонодоступных территориях разрабатывают в Тобольском районе. Возведение новых объектов стало возможным благодаря нацпроекту "Образование" и региональной программе замены старых деревянных школ.

Об этом глава Тобольского района Леонид Митрюшкин рассказал во время прямого эфира в сообществе ЦУР Тюменской области во ВКонтакте 23 июня.

Строительство новой школы в дер. Овсянниково на 60 учебных мест выходит на финишную прямую, начинается комплектование кабинетов. Подъездные пути к ней заасфальтировали. Школа откроет свои двери для учеников 1 сентября.

Всего в отдаленных селах Тюменской области в 2023 году построят пять современных школ на 242 места. В целом по программе замены старых школьных зданий предусмотрено заменить 29 деревянных школ, 12 из которых расположены в труднодоступных территориях. В капитальном исполнении планируется возвести 22 школы, еще семь образовательных учреждений получат модульные здания.

Анжела Лебедева

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# национальный проект Образование , строительство школ , Тобольский район

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