140 тысяч тонн кормов в год производит комбикормовый завод в Тюменской области

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

140 тыс. тонн кормов в год составляет мощность комбикормового завода ООО "Руском" в Голышманово в Тюменской области. Предприятие осмотрел в ходе рабочей поездки в Голышмановский городской округ губернатор Тюменской области Александр Моор 24 июня.

Во время экскурсии по заводу начальник цеха кормопроизводства ООО "Руском" Кирилл Лукьянов заверил, что производство позволяет обеспечить регион комбикормами полностью.

"На сегодняшний день выпускается 19 марок комбикормов для всех полововозрастных групп птицы – для родительского, коммерческого стада бройлеров и индейки. Все это относится к собственному производству", – сказал он.

Процесс производства комбикормов на заводе полностью автоматизирован. На объекте в одну смену работают всего четыре человека. Ежедневно они производят 400 тонн комбикорма.

Александр Моор подчеркнул, что ООО "Руском" организовала несколько инвестиционных проектов в разных муниципалитетах Тюменской области. Голышмановкий городской округ стал для компании базовым. Здесь построена современная птицефабрика, вкладываются средства в реконструкцию элеватора.

"Важно, что проект позволил создать более тысячи рабочих мест. Для того, чтобы привлечь сюда специалистов и создать комфортные условия для местных, строится жилье. Построены дома, заложен фундамент для 107-квартирного дома. Планируют строить еще один дом, чтобы предоставлять служебные квартиры. Это ли не подтверждение того, что инвестиции идут, агропромышленный комплекс инвестиционно привлекателен", – сказал глава региона.

Строительство коттеджного поселка в десять домов позволило обеспечить жильем приезжих специалистов, заметил директор ООО "Руском" Иван Бондаренко. В их числе и начальник цеха кормопроизводства ООО "Руском" Кирилл Лукьянов. Он приехал из Омской области.

"Помимо коттеджного поселка из десяти домов есть микрорайон из трех домов – это 80 квартир для специалистов. В ближайшее время будет введен в эксплуатацию фитнес-центр. Напротив есть площадка по строительству 107-квартирного дома, который будет предназначаться для работников разных профессий. В планах на 2024 год строительство такого же жилья", – поделился Иван Бондаренко.

Это лишь один пример, показывающий, что агропромышленный комплекс сегодня привлекателен для инвесторов, заметил Александр Моор. Есть и другие компании региона, которые вкладываются в переработку. В качестве примера губернатор привел агрохолдинг "Юбилейный", который строить завод по глубокой переработке гороха. 40% заготовок будут отправлять на экспорт.

Инна Пахомова