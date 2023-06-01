Тюменцев научат создавать капитал в Точке кипения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семинар "Как создать капитал? Легко!" пройдет для тюменцев в Точке кипения 28 июня. Спикером выступит международный финансовый консультант Светлана Еньшина, сообщает пресс-служба площадки.

По мнению эксперта, самая главная ошибка при создании капитала — это желание сформировать его при небольших возможностях без системного подхода за короткие сроки. Она расскажет, как обеспечить доход без лишних рисков.

Семинар пройдет в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142). Начало - в 18 часов 30 минут. Необходима регистрация.