Стартовали съемки фильма "Елки 10"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Стартовали съемки фильма "Елки 10", на этот раз в Татарстане - в Альметьевске разворачивается действие одной из четырех новелл проекта.

Как пишет "Газета.Ru", шоураннером юбилейной части комедии стал Евгений Кулик.

В 10-й части сыграет бывший капитан команды КВН "Союз" Айдар Гараев, актриса фильма "Холоп" и сериала "Последний министр" Ольга Дибцева. Имена остальных актеров, а также детали сюжета держатся в тайне. Создатели картины обещают, что зрителей ждет встреча как с актерами, любимыми поколениями россиян, так и с теми, кто популярен сегодня у молодежи. Появятся ли в юбилейном фильме актеры из предыдущих частей "Елок", создатели фильма не раскрывают.

Фильм "Елки 10" выйдет в российский прокат 7 декабря 2023 года.

Напомним, фильм "Елки 8", одна из новелл которой снималась в Тюмени, установил рекорд в новогодние праздники 2022, собрав более 1,5 млн просмотров, сообщает пресс-служба кинокомпании Bazelevs. Для съемок в тюменском аэропорту Рощино в конце августа установили сверкающую огнями елку, артисты массовки пришли в зимней одежде. В тюменской части снялась Ольга Бузова, фильм вышел в широкий прокат 16 декабря 2021 года.