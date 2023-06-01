Омбудсмен Тюменской области встретится с жителями региона 30 июня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Записаться на личный прием к уполномоченному по правам человека жители Тюменской области могут на 30 июня. Встреча направлена на правовую поддержку молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

С жителями региона также встретится руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Владимир Ульянов. Запись проводится с 9 до 17 часов по будням по телефону 42-67-42 или по адресу ул. Республики, 24, каб. 116.