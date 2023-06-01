На улице Фабричной в Тюмени временно ограничат движение транспорта

| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Движение транспорта в районе дома № 6 по ул. Фабричной в Тюмени будет закрыто с 6 по 16 июля.

Как отметили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничения связаны с проведением капитального ремонта тепловых сетей. Объехать перекрытый участок можно по улице Максима Горького, а также по межквартальным проездам.

Участников движения просят следовать указаниям дорожных знаков, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения.