На улице Фабричной в Тюмени временно ограничат движение транспорта
| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени
Движение транспорта в районе дома № 6 по ул. Фабричной в Тюмени будет закрыто с 6 по 16 июля.
Как отметили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничения связаны с проведением капитального ремонта тепловых сетей. Объехать перекрытый участок можно по улице Максима Горького, а также по межквартальным проездам.
Участников движения просят следовать указаниям дорожных знаков, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения.