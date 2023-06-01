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35 тысяч сосен посадили на месте сгоревшего леса в Тюменском районе

Общество, 11:18 27 июня 2023

скриншот видео департамента лесного комплекса Тюменской области | Фото: скриншот видео департамента лесного комплекса Тюменской области

35 тыс. саженцев сосны посадили на месте сгоревшего леса под Винзилями Тюменского района. Пожар на участке в 8 га случился два года назад. Деревья посадили сотрудники департамента лесного комплекса Тюменской области и подведомственных учреждений.

"Акция по посадке деревьев проходит в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" и направлена на решение его главной задачи - восстановление насаждений на выбывающих площадях", - рассказал директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

Отметим, в 2023 году в рамках лесовосстановительных работ на территории Тюменской области новые посадки запланированы на площади 3 тыс. 80 га. Большая часть сеянцев посажена весной. Также работы пройдут осенью.

Видео департамента лесного комплекса Тюменской области.

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# Винзили , лесничество , сосна

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