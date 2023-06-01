Лжеброкеры обманули жительницу Уватского района на 100 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти на 100 тыс. рублей лжеброкеры обманули жительницу Уватского района, желавшую заработать на бирже, сообщает УМВД по Тюменской области.

Потерпевшая нашла в Интернете рекламу банковской организации с предложением быстрого заработка. Женщина заполнила анкету и оставила свой номер мобильного телефона.

Уже через несколько минут с ней связался мужчина, представившийся финансовым специалистом. Получив от нее согласие на участие в "биржевой деятельности", мошенник сказал ей ждать звонка от "старшего специалиста".

Далее с женщиной связался другой мужчина, под руководством которого она зарегистрировалась на "торговой площадке". Также ей пояснили, что сначала необходимо пополнить личный счет.

Потерпевшая перевела 18 тыс. рублей на якобы личный электронный кошелек, но на следующий день злоумышленники сообщили ей, что необходимо внести еще 20 тыс. рублей.

В дальнейшем женщина выполнила еще несколько переводов и лишилась 60 тысяч рублей. Когда же она попыталась вывести "заработанные" на бирже деньги, ей предложили установить дополнительную финансовую программу за 500 долларов США.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Общий ущерб составил 98 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".