Ансамбль "Росстань" представит Тюменскую область на международном фестивале в Дагестане

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ансамбль "Росстань" представит Тюменскую область на международном фестивале фольклора и традиционной культуры "Горцы", который пройдет в Республике Дагестан с 28 июня по 5 июля, сообщает информационный центр регионального правительства.

На фестивале выступят творческие коллективы из России, Чехии, Словакии, Сербии, Ирана, Индии, Азербайджана, Казахстана. Выездные концерты участников запланированы в Дербенте, Кизляре и Каспийске.

Добавим, фестиваль "Горцы" проводится с 2004 года. С 2012 года он внесен в календарь международных фольклорных проектов ЮНЕСКО.