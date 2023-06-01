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Ансамбль "Росстань" представит Тюменскую область на международном фестивале в Дагестане

Общество, 17:46 27 июня 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ансамбль "Росстань" представит Тюменскую область на международном фестивале фольклора и традиционной культуры "Горцы", который пройдет в Республике Дагестан с 28 июня по 5 июля, сообщает информационный центр регионального правительства.

На фестивале выступят творческие коллективы из России, Чехии, Словакии, Сербии, Ирана, Индии, Азербайджана, Казахстана. Выездные концерты участников запланированы в Дербенте, Кизляре и Каспийске.

Добавим, фестиваль "Горцы" проводится с 2004 года. С 2012 года он внесен в календарь международных фольклорных проектов ЮНЕСКО.

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