В Ямале условно осудили двух мужчин, занимавшихся нелегальной торговлей краснокнижного осетра

| Фото: Прокуратура Тюменской области (архив) | Фото: Прокуратура Тюменской области (архив)

На Ямале двух мужчин осудили на 5 лет условно со штрафом в размере 200 тыс. рублей каждому за реализацию осетра. Из незаконного оборота изъята партия рыбы общей массой 300 кг.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области установлена причастность двух безработных граждан РФ к незаконному приобретению, хранению, перевозке и реализации водных биологических ресурсов, отнесенных к особо ценному виду", - сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

В ходе следствия установлено, что мужчины, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно приобретали, хранили и реализовывали рыбу "сибирский осетр" общей массой 300 кг.

По данному факту в отношении правонарушителей следственный отдел СУ СК России по ЯНАО возбудил и расследовал уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Надымским городским судом указанные лица признаны виновными в совершении преступления с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно со штрафом в размере 200 тыс. рублей каждому.

Приговор вступил в законную силу.

Эксперты отмечают, что восстановлению популяции сибирского осетра уделяется особое внимание на постоянной основе.

"На законодательном уровне для борьбы с браконьерством постановлением правительства № 1322 от 23 июля 2022 года такса за незаконный вылов сибирского осетра составляет 481 368 тыс. рублей. Осетр сибирский на территории ЯНАО запрещен к вылову, в связи с чем инспекторы рыбоохраны на постоянной основе в ходе выездных обследований ведут охрану в местах обитания осетра и сиговых видов рыб, кроме этого осуществляют мероприятия с Росприроднадзором, полицией, службой по охране биоресурсов ЯНАО. Незаконная добыча сибирского осетра не носит массовый характер, но случаи незаконного вылова на территории ЯНАО имеются, что, естественно, наносит вред восстановлению популяции осетровых видов рыб", - сказал начальник отдела госконтроля по ЯНАО Нижнеобского ТУ Росрыболовства Александр Носкин.

В Росрыболовстве предупреждают, что покупатель сибирского осетра также попадает под действие статьи 258.1 УК РФ. Учитывая это, стоит задуматься, прежде чем приобретать осетра, нужно интересоваться документами на водные биологические ресурсы.