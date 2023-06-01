Мастер-класс для любителей йоги организуют на фестивале экодизайна в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Мастер-классы для любителей йоги пройдут в Гилевской роще в Тюмени 1, 4 и 7 июля в рамках городского фестиваля экологического дизайна "Экофест", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Организуют практические занятия преподаватели школы йоги "Мудра" Елена Мурзина, Леонид Земцов и Наталья Обухова. Они также расскажут об основах древнеиндийских практик йога Айенгара и хатха-йога. Участников ждут комплексы асан на баланс и силу, а также финальная поза для расслабления шавасана. 1 июля старт практик намечен на 12 часов, 4 и 7 июля - на 14 часов. При себе необходимо иметь коврик.

Также для желающих познакомиться с Гилевской рощей состоятся экскурсии "Прогулки со смыслом". 1 и 7 июля они стартуют в 12 часов (сбор у лыжной базы). Группа во главе с опытным экскурсоводом отправится в путешествие по намеченному маршруту, чтобы узнать про биоразнообразие местности, особенности географического расположения и растущей в парке зелени.

Напомним, масштабный городской фестиваль экологического дизайна "Экофест" состоится в Гилевской роще с 1 по 8 июля. Под руководством команды "Сибирского Арт-пространства" флористы со всей страны создадут десять арт-объектов из природного материала в технике лэнд-арт.

Для удобства гостей фестиваля будет работать бесплатный велопрокат. Исследовать Гилевскую рощу, найти каждый из 10 арт-объектов и проголосовать за них сможет каждый желающий.

На протяжении всех дней фестиваля тюменцев и гостей города ждут экскурсии, показы фильмов экологической и краеведческой направленности, мастер-классы, экологические акции и многое другое. Подробная информация и программа в сообществе фестиваля во ВКонтакте.