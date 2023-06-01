  • 29 июня 202329.06.2023четверг
  • USD85,6192
    EUR93,8644
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер западный

Бухгалтер православной гимназии в Ялуторовске присвоила миллион рублей

Происшествия, 11:19 29 июня 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

В Ялуторовске направлено в суд уголовное дело о присвоении главным бухгалтером православной гимназии 1 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, с января 2019 года по июль 2022 года главный бухгалтер частного общеобразовательного учреждения "Ялуторовская православная гимназия" завышала начисленную себе зарплату.

В ходе следствия на имущество обвиняемой был наложен арест на общую сумму более 850 тыс. рублей. Уголовное дело рассмотрит Ялуторовский районный суд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# суд , уголовное дело , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:19 29.06.2023Бухгалтер православной гимназии в Ялуторовске присвоила миллион рублей
10:24 29.06.2023В Тюмени мужчина нечаянно задушил подругу
18:45 28.06.2023Водитель маршрутки из Тюмени за проезд на красный заплатит штраф в 5 тысяч рублей
17:47 28.06.2023Тюменец пытался передать в исправительную колонию наркотики в тюбиках с пастой