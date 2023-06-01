Бухгалтер православной гимназии в Ялуторовске присвоила миллион рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

В Ялуторовске направлено в суд уголовное дело о присвоении главным бухгалтером православной гимназии 1 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, с января 2019 года по июль 2022 года главный бухгалтер частного общеобразовательного учреждения "Ялуторовская православная гимназия" завышала начисленную себе зарплату.

В ходе следствия на имущество обвиняемой был наложен арест на общую сумму более 850 тыс. рублей. Уголовное дело рассмотрит Ялуторовский районный суд.