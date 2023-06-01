Эксперт: СВО консолидировала общество и государство

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Попытка вооруженного мятежа показала, насколько консолидированными стали общество и государство с начала специальной военной операции. И речь, по мнению руководителя общественного движения, социального предпринимателя Руслана Егорова, не только о поддержке президента, а о реально осмысленном понимании людей, что мятеж недопустим.

"Россияне не позволят внутренних распрей в угоду противникам страны, - заявил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Позиция жителей всех регионов, представителей общественности, партий, религиозных организаций была однозначной - втягивание страны в пучину гражданской войны недопустимо! Думаю, что все участники конфликта сделали для себя правильные выводы. Теперь важно с той же объединенной силой добить неонацизм на украинских территориях и обеспечить дальнейшее развитие сильной и единой страны".

Президент России Владимир Путин в своем обращении к военным и правоохранительным органам, останавливавшим вооруженный мятеж, отметил, что твердую позицию по поддержке конституционного порядка заняли общественность, партии, религиозные организации. Он констатировал, что решающую роль в остановке мятежа сыграли патриотический настрой россиян, консолидация всего общества РФ.

"Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал", - подчеркнул президент.