Тюменские строители продолжают ремонт родильного дома в Краснодоне

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Основная работа проекта по усилению здания родильного дома в Краснодоне произведена на 100%, сообщает администрация города. Строителями выполнены следующие работы: усиление фундамента железобетонными обоймами внутренних и наружных стен, вертикальная гидроизоляция фундамента в два слоя, частичное его утепление до уровня отмостков.

"Готовимся к обратной засыпке фундамента", - рассказал исполняющий обязанности начальника участка компании ООО "Стройимпульс" Олег Киясов. Он также подчеркнул, что ведутся работы по монтажу навесного вентилируемого фасада, с устройством теплоизоляционного слоя. Поэтажно идет демонтаж плит перекрытия в местах прохода вентиляционных шахт и заливка монолитных участков. Кроме того, выполняется выравнивающий слой под стяжку полов, возведение перегородок из силикатных блоков, усиление внутренних проемов. По кровле сейчас идут работы по монтажу стропильной системы и заливке выравнивающей стяжки из керамзитобетона. На следующей неделе планируется начало работ по наружным инженерным коммуникациям.

В дальнейшем планируется установка модульной газовой котельной, дополнительной трансформаторной подстанции с трансформаторами 630 кВА, резервной дизельной электростанции для медицинского оборудования и кислородной станции. Будет благоустроена и прилегающая территория. Следует отметить, что все намеченные мероприятия выполняются в соответствии с поставленными задачами.

Два других из трех медицинских объекта, которые ремонтируют тюменские специалисты - центральная городская многопрофильная больница и детская больница - находятся на завершающей стадии.