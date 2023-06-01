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Делегация Совета Федерации посещает вузы и объекты здравоохранения Тюменской области

Политика, 14:37 29 июня 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Объекты здравоохранения, образования и сельского хозяйства осмотрят в ходе визита в Тюменскую область члены делегации Совета Федерации 29 июня. Сенаторы возложили цветы к мемориалу "Подвигу тружеников тюменской деревни в годы Великой Отечественной войны".

В Тюменской области работают первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин, представитель Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко, представитель Республики Ингушетия Белан Хамчиев и другие.

Вместе с заместителями губернатора Тюменской области Владимиром Чейметовым, Алексеем Райдером и Вячеславом Вахриным они посетили лаборатории ГАУ Северного Зауралья.

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