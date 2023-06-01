Несколько десятков тысяч гостей ждут на фестивале "Этнолето" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Несколько десятков тысяч гостей ожидают на мероприятиях фестиваля "Этнолето", которые проходят на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени каждую субботу.

Об этом директор регионального департамента культуры Елена Майер рассказала в прямом эфире 29 июня.

"Этнолето" проводят в Тюмени третий год подряд. Из экопарка Затюменского и Гилевской рощи его перенесли на пешеходную улицу Дзержинского. Фестиваль проходит каждую субботу по вечерам — с 17 до 20 часов. Это различные программы, праздники, связанные с национальной культурой, этнокультурой. В 2022 году в общей сложности его посетили несколько тысяч человек.

"Улица Дзержинского — хорошая локация. Во время прогулки горожане очень любят участвовать в каких-либо программах. Культура дополняет такие места событийными мероприятиями, привлекая жителей", — добавила Елена Майер.

Инна Пахомова