Тюменские компании подали 62 заявки на областной конкурс лучших достижений строительной отрасли

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

62 заявки подали компании на областной конкурс лучших достижений строительной отрасли Тюменской области. Больше всего претендентов на победу в номинациях "Организация года" - 17 и "Руководитель года" - 12. А в целом заявок поступило на 14 % больше, чем годом ранее, сообщает Главное управление строительства региона.

"Это говорит о ситуации на рынке: вводятся новые объекты жилищного строительства, архитекторы и проектировщики продолжают создавать интересные проекты, которые на следующий год можно будет заявлять как реализованные. Строятся спортивные сооружения и объекты образования. Вузы и колледжи готовят кадры для строительной отрасли, активно взаимодействуя с индустриальными партнерами в плане разработки учебных программ", - подчеркнул сопредседатель конкурсного оргкомитета, президент Союза строителей Тюменской области Андрей Никитин.

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Также на конкурс застройщики заявили 12 объектов, четыре проекта, пять микрорайонов и столько же продуктов, две технологии. Кроме того, на победу в номинации "Развитие населенных пунктов" претендуют пять компаний.

После обработки документов, жюри разместит визитки участников на сайте Главного управления строительства. Победителей наградят в День строителя.