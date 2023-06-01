Контрольный матч ФК "Тюмень" и "Урала" пройдет в Екатеринбурге без зрителей

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

С местным "Уралом" тюменские футболисты сыграют в Екатеринбурге 2 июня, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень". Соперники сибиряков в последнем чемпионате России заняли 11-е место.

Для обеих команд это будет второй спарринг межсезонья. "Тюмень", которая готовится к старту в первой лиге, дома со счетом 2:1 взяла верх над "Уральцем-ТС" из Нижнего Тагила. "Урал" разгромил в Алапаевске любителей из "Триумфа" со счетом 13:0.

Предстоящая игра ориентировочно будет состоять из трех таймов по 45 минут и будет закрыта для зрителей. Начало – в 16 часов.