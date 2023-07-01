Кооперация с соседними регионами даст новый импульс развития экспертного потенциала, считает Александр Моор

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развитие экспорта - приоритет экономики Тюменской области. В кооперации с соседними регионами можно добиться существенного эффекта в продвижении продукции на зарубежные рынки, завяил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым 30 июня.

"Сегодня со стороны Российской Федерации, Министерства экономического развития создано достаточно много инструментов поддержки экспорта, плюс – наши региональные меры поддержки. Есть определенный потенциал, чтобы не каждый регион отдельно пытался работать в развитии экспорта, а пытаться кооперироваться с соседними регионами. Если мы говорим про УФО - это уникальная ситуация – мы не конкурируем друг с другом, а дополняем. Наши совместные бизнес-миссии в зарубежные страны могли быть еще эффективней", - считает глава региона.

По итогам 2022 года в Тюменской области количество экспортеров выросло на четверть, а объем экспорта – в полтора раза.

Губернатор Тюменской области отметил, что региональное правительство готово содействовать реализации инвестиционных проектов независимо от их масштаба.

"Во всех муниципалитетах мы проработали инвестиционные профили, разработали проекты, выявили предпринимателей, которые эти проекты могли бы реализовать, определили меры и формы их поддержки, а затем провели муниципальный акселератор, где научили команды определенным инструментам", - говорит Александр Моор.

Результат работы с муниципалитетами есть. "Небольшие, где-то совсем маленькие проекты, но их стало намного больше. А в сумме — это почти 18 миллиардов рублей", - сказал он.

Напомним, министр экономического развития РФ Максим Решетников, полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор провели рабочую встречу в Тобольске. Они обсудили меры по привлечению инвестиций в основной капитал и повышению туристического потенциала региона, а также поддержку экспортной деятельности в регионах федерального округа.