Минэкономразвития России и Авито запускают программу поддержки бизнеса

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Программу поддержки бизнеса запускает Минэкономразвития России вместе с платформой Авито с 1 июля. Предприниматели смогут получить бонусы на продвижение товаров и услуг, консультации по развитию бизнеса на платформе, участие в бесплатных обучающих вебинарах и курсах по электронной коммерции, сообщает центр "Мой бизнес".

Программа продлится до 15 сентября.

Руководитель направления по развитию малого и среднего бизнеса Авито Виктор Соковнин отметил, что основная цель программы - привлечь к онлайн-продажам как можно больше предпринимателей и обучить тех, кто уже продает в сети, новым навыкам продвижения товаров и услуг.

Ближайший вебинар от организаторов программы пройдет 3 июля. Подробнее по ссылке.

Отметим, на Авито каждую секунду совершается более восьми сделок.