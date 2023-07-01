  • 1 июля 20231.07.2023суббота
  • В Тюмени 23..25 С 4 м/с ветер юго-восточный

Минэкономразвития России и Авито запускают программу поддержки бизнеса

Экономика, 17:10 01 июля 2023

ИА "Тюменская линия"

Программу поддержки бизнеса запускает Минэкономразвития России вместе с платформой Авито с 1 июля. Предприниматели смогут получить бонусы на продвижение товаров и услуг, консультации по развитию бизнеса на платформе, участие в бесплатных обучающих вебинарах и курсах по электронной коммерции, сообщает центр "Мой бизнес".

Программа продлится до 15 сентября.

Руководитель направления по развитию малого и среднего бизнеса Авито Виктор Соковнин отметил, что основная цель программы - привлечь к онлайн-продажам как можно больше предпринимателей и обучить тех, кто уже продает в сети, новым навыкам продвижения товаров и услуг.

Ближайший вебинар от организаторов программы пройдет 3 июля. Подробнее по ссылке.

Отметим, на Авито каждую секунду совершается более восьми сделок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Авито , Минэкономразвития РФ , предпринимательство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 01.07.2023Минэкономразвития России и Авито запускают программу поддержки бизнеса
14:13 01.07.2023IV Российская креативная неделя впервые пройдет в кластере "Ломоносов"
19:12 30.06.202328 бизнес-проектов представили выпускники "Школы социального предпринимательства Тюменской области"
18:21 30.06.2023Полеводы Тюменского района рассказали о планах на урожай