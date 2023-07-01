I Всероссийский фестиваль "Стежки-дорожки" пройдет в Тюмени при поддержке ПФКИ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

I Всероссийский фестиваль лоскутного шитья "Стежки-дорожки" пройдет в Тюмени в декабре 2023 г. Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. По итогам второго основного конкурса года он стал победителем. На его реализацию автор проекта, предприниматель, мастер лоскутного шитья Марина Коба получит более 423 тыс. рублей.

"Я первый раз подала заявку на конкурс и выиграла. Наш фестиваль в статусе всероссийского пройдёт впервые. Основной площадкой станет музейный комплекс Словцова. Мы ждем гостей из разных регионов. Готовим особые мастер-классы и лекции от лучших мастеров России. Все договорённости уже есть и думаю всё сложится хорошо", - рассказала Марина Коба в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

За счет грантовой поддержки ПФКИ фестиваль лоскутного шитья разнообразит программу. Пройдут конкурсы шоперов, сшитых на тему "Несу радость" среди детей и молодежи от 14 до 25 лет, лоскутных одеял и панно "Все сбудется…". Мастера изготовят коллективное панно "В городе моем...".

Для знакомства с новыми направлениями в лоскутном творчестве лекции и мастер-классы проведут ведущие мастера Москвы, Иваново, Перми, Екатеринбурга.

Марина Коба напомнила, что фестиваль "Стежки-дорожки" впервые проводился в ДНК "Строитель" за собственные средства. Второй - в технопарке при поддержке гранта губернатора Тюменской области. Третий – Марина Коба также организовала своими силами в 2022 году. Тогда 50 мастеров Тюменской области и более 100 участников из разных городов России приехали в Тюмень и представили свое мастерство. Они и выразили желание – сделать этот фестиваль всероссийским.

Отметим, что сумма софинансирования на реализацию проекта составит 1 млн 214 тыс. рублей.

"Мы хотим показать им, что лоскутное шитье – это современное, модное направление текстильного творчества. Для этого будут организованы конкурсы для молодежи, проведены уникальные по своему содержанию мастер-лекции и мастер-классы, которые позволят получить стимул к творчеству, и молодежь сможет развиваться, накапливая свой творческий потенциал, и передавать привитые им знания через свои работы", - уверена Марина Коба.

Напомним, всего 17 проектов НКО, предпринимателей Тюменской области выиграли гранты ПФКИ. Общая сумма поддержки составила более 14 млн рублей.

Анжела Лебедева