Смертельная аварии с участием 7-летнего ребенка произошла на трассе Голышманово - Аромашево

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Три человека погибли, в том числе семилетний ребёнок, в результате ДТП на восьмом километре автодороги Голышманово-Аромашево.

Как сообщает Голышмановский ОГИБДД, предварительно, 47-летняя женщина, управлявшая автомобилем "Toyota Carina", съехала на правую обочину по ходу движения. Она не справилась с управлением и допустила занос с последующим столкновением со встречным автомобилем "Hyundai Solaris" под управлением 66-летнего жителя Аромашево.

В автомобиле "Toyota Carina" погибла водитель, её семилетний сын и пассажир. Водитель "Hyundai Solaris" доставлен в Областную больницу № 11 с различными травмами.