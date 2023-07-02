Военно-патриотическую игру "Дорогами Кузнецова" разработали тюменские студенты
Военно-патриотическую игру "Дорогами Кузнецова", разработанную студентами ГАУ Северного Зауралья, презентовала председатель профбюро учащихся Дарья Щербакова на встрече главы Тюмени с членами молодежной администрации города.
"Мы хотим заинтересовать ребят историей Великой Отечественной войны через знакомство с жизнью и подвигом легендарного разведчика", – пояснила она.
Глава города Руслан Кухарук согласился, что пробелы в знании отечественной истории у школьников действительно существуют, и он очень рад, что такой проект будет реализован.
Игра в формате "Зарницы", рассчитанная на учеников 9-11 классов, стартует в начале учебного года. Предварительно на базе ГАУ Северного Зауралья для ребят организуют лекцию и посещение выставки памяти Героя Советского Союза. Напомним, Николай Иванович Кузнецов учился в Тюменском сельскохозяйственном техникуме в 1926 году. Перед главным корпусом университета установлен бюст разведчика.
Призом для 30 лучших участников игры станет поездка на малую родину Николая Кузнецова в деревню Зырянка и посещение музея в Талице, сообщает tmn.aif.ru.
Добавим, проект "Дорогами Кузнецова" получил грантовую поддержку конкурса молодежных инициатив "Моя идея".