В Тюменской области укушенному бродячей собакой ребенку заплатят 50 тысяч рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

50 тыс. рублей компенсации морального вреда заплатит администрация Ярковского района мальчику, которого покусала бродячая собака. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как следует из материалов дела, собака набросилась на ребенка в августе 2022 года. Пострадавший получил открытую рану предплечья. Установлено также, что у собаки нет хозяина.

Администрация района не приняла надлежащих мер по отлову безнадзорных животных. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в интересах несовершеннолетнего к администрации.