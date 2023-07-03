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В Тюменской области укушенному бродячей собакой ребенку заплатят 50 тысяч рублей

Происшествия, 12:13 03 июля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

50 тыс. рублей компенсации морального вреда заплатит администрация Ярковского района мальчику, которого покусала бродячая собака. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как следует из материалов дела, собака набросилась на ребенка в августе 2022 года. Пострадавший получил открытую рану предплечья. Установлено также, что у собаки нет хозяина.

Администрация района не приняла надлежащих мер по отлову безнадзорных животных. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в интересах несовершеннолетнего к администрации.

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# компенсация , собаки , суд , Ярковский район

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