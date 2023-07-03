Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами откроется в Тюмени к августу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами откроется в Тюмени к августу. Об этом стало известно на первом организационном совещании стурктуры.

Председатель Общественной палаты Тюменской области и общественного штаба по наблюдению за выборами Геннадий Чеботарёв напомнил, что 10 сентября в единый день голосования Тюменская область, включая ХМАО и ЯНАО изберет губернатора Тюменской области. Также пройдут выборы депутатов городской думы Тюмени, довыборы в Тюменскую областную думу. Голосования также пройдут в сельских поселениях муниципальных образований региона.

Первое заседание прошло на площадке Дворца творчества и спорта "Пионер", где и в предыдущие годы размещался штаб по наблюдению за выборами.

"Официально мы оборудуем помещение: поместим экраны для видеонаблюдения. Со всех участков будут здесь транслироваться кадры в реальном времени в течение всех суток голосования. Откроем штаб ближе к августу", - отметил Чеботарев.

Для организации работы наблюдателей во всех трёх субъектах штаб будет активно взаимодействовать с общественными палатами ХМАО – Югры, ЯНАО с которыми подписано соглашение о сотрудничестве по наблюдению за выборами. Общественные наблюдатели назначаются по рекомендациям общественных палат муниципальных образований.

С 7 июля стартует обучение наблюдателей в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме и Голышманово. Занятия будут проводить преподаватели Института государства и права.

Отметим, что более 3 тыс. общественных наблюдателей будут отслеживать ход выборов на избирательных участках Тюменской области. Впервые в практику привлекут медиаэкспертов и блогеров. Они помогут своевременно выявлять информационные фейки и нейтрализовать возможные последствия.

Оксана Корнеенкова