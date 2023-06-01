Тюменская городская дума будет формироваться по смешанной избирательной системе

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В Тюменскую городскую думы 10 сентября 2023 года будет избрано 26 депутатов по одномандатным избирательным округам, и 10 - по пропорциональной системе (партийным спискам). Об этом в эксклюзивном интервью "Тюменской линии" заявил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"На эту тему было немало разных разговоров, но избирательная система здесь осталась прежняя, - заявил Игорь Халин. - Никто эту систему не изменял, количество округов не изменял и выборы по округам не отменял. Сегодня она полностью устраивает и наших избирателей, и потенциальных кандидатов. Потому, наверное, что все-таки тюменцы в душе консерваторы… Чем меньше изменений, тем стабильнее работа, тем выше ее качество".

Выборы Тюменской городской думы были назначены позднее, поэтому и выдвижение кандидатов будет идти с 22 июня по 21 июля. Организующей выборы комиссией является наша территориальная избирательная комиссия Восточного административного округа областного центра, возглавляет которую Татьяна Гиблер.