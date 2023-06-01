КПРФ и ЛДПР выдвинули своих кандидатов на пост губернатора Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Депутата Тюменской областной думы Ивана Левченко выдвинули кандидатом на пост губернатора Тюменской области, выборы которого пройдут 10 сентября 2023 года в единый день голосования, на XXI (внеочередной) отчётной конференции Тюменского областного отделения КПРФ. В ее работе приняли участие 38 делегатов из городских и районных партийных организаций.

Иван Левченко родился в ноябре 1979 года в п. Приобье Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа. Окончил Тюменский юридический институт МВД РФ по специальности "Юриспруденция". Проходил службу в органах внутренних дел, работал заместителем генерального директора ООО "Престиж-ПРО", генеральным директором ООО "Югра-Комплект", ООО "АСТ-Югра".

Член КПРФ с 2008 года, кандидат в члены ЦК КПРФ, секретарь Комитета Тюменского областного отделения КПРФ по идеологической работе. 22 сентября 2021 года второй раз избран депутатом Тюменской областной думы по единому избирательному округу.

Иван Левченко, сообщает пресс-служба Тюменского областного отделения КПРФ, поблагодарил делегатов конференции за оказанное доверие и выразил готовность продуктивно работать на результат во время избирательной кампании.

Собрание Тюменского городского отделения политической партии ЛДПР выдвинуло кандидатом в губернаторы Тюменской области депутата законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Дениса Садовникова.

Затем прошла региональная конференция отделения ЛДПР, где единогласным решением делегатов Дениса Садовникова утвердили в качестве кандидата от ЛДПР на пост главы Тюменской области.

Денис Садовников родился 4 сентября в 1978 году в г. Амалык Ташкенсткой области Узбекской ССР. В 2000 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности "Информационные системы в экономике".

В 2015 году Садовников стал координатором ямальского отделения ЛДПР и депутатом городской думы Муравленко. В 2020 - депутатом законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.

Выдвижение и регистрация кандидатов на пост губернатора Тюменской области продлится до 18 часов 8 июля 2023 года.