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Тюменцев с ОВЗ приглашают на мастер-класс по вышивке

Общество, 08:27 05 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс "Вышивка" для людей с ОВЗ пройдет в в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 11 июля. Мероприятие состоится в рамках работы ежегодного инклюзивного фестиваля "Музей безграничных возможностей".

Мастер-класс проведет главный методист по музейно-образовательной деятельности РЦРМ ТО Евгения Рябова. Фестиваль проводится для расширения компетенций целевой аудитории в прикладных знаниях и навыках.

Принять участие в мастер-классе могут люди с ОВЗ от 12 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, сообщает пресс-служба тюменского музейно-просветительского объединения. Предварительная запись по телефону: 8 (3452) 45-35-90.

Добавим, всего в рамках фестиваля пройдут три мастер-класса: "Вышивка", "Ткачество на дощечках", "Бисеромагия". Упорные, усидчивые и старательные получат возможность реализовывать свои изделия на выставках-продажах мастеров Тюменской области музейно-просветительским объединением.

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# люди с ОВЗ , мастер-классы , Музейный комплекс им , Словцова

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