Тюменец, насмерть забивший женщину, проведет в колонии семь лет

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На семь лет осудил Калининский районный суд жителя Тюмени, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Суд установил, что 21 августа 2022 года мужчина выпивал в компании знакомых. Между ним и присутствовавшей женщиной завязалась ссора.

Женщина взяла нож и направилась с ним к подсудимому, который выбил из ее руки оружие и нанес ей удары в живот, от которых потерпевшая скончалась в больнице.

В суде мужчина свою вину признал частично и отказался от дачи показаний, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.