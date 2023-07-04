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Тюменец, насмерть забивший женщину, проведет в колонии семь лет

Происшествия, 13:27 04 июля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На семь лет осудил Калининский районный суд жителя Тюмени, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Суд установил, что 21 августа 2022 года мужчина выпивал в компании знакомых. Между ним и присутствовавшей женщиной завязалась ссора.

Женщина взяла нож и направилась с ним к подсудимому, который выбил из ее руки оружие и нанес ей удары в живот, от которых потерпевшая скончалась в больнице.

В суде мужчина свою вину признал частично и отказался от дачи показаний, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

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# суд , уголовное дело

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