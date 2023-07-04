Пятиэтажный дом № 51 по ул. Луначарского в Тюмени признали зоной вероятной ЧС

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Руслана Кухарука

Пятиэтажный дом № 51 по ул. Луначарского в Тюмени признали зоной вероятной чрезвычайной ситуации. Решение приняли на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает глава Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

"Пожар локализовали, пострадавших нет. Дом обесточен, специалисты проводят обследование конструктивных элементов многоквартирного дома. Подготовлены гостиницы для временного размещения людей. Управляющая компания "Запад" предоставила списки жильцов многоквартирного дома в департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени", - сказал глава города.

Завтра УК проведет обследование конструктивных элементов и общего имущества дома, по итогам которого специалисты сделают выводы и составят план по восстановлению кровли. Для выявления поврежденных жилых помещений организуют поквартирный обход. Также обследуют муниципальные помещения – на первом этаже дома располагаются библиотека и комитет по рекламе.

Полицейские взяли дом под охрану и только после получения разрешения МЧС будут сопровождать жителей к их квартирам. По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 45-15-20.

Напомним, возгорание дома произошло утром 4 июля. К моменту прибытия первых пожарных подразделений пламя перекинулось на кровлю здания.