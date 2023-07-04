  • 4 июля 20234.07.2023вторник
  • В Тюмени 30..32 С 3 м/с ветер северо-восточный

Пособника украинских спецслужб задержали в Тюмени

Происшествия, 13:16 04 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Деятельность пособника украинских спецслужб пресечена в Тюмени. Он задержан, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Ведется следствие, сообщают на сайте ФСБ РФ.

По информации ведомства, фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации.

В качестве аргументов использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооружённые Силы Российской Федерации. Гарантировал организовать российским военнослужащим связь с представителями украинских разведывательных органов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# уголовное дело , ФСБ России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:12 04.07.2023Житель Тюменской области нанес брату смертельную рану ножом
13:27 04.07.2023Тюменец, насмерть забивший женщину, проведет в колонии семь лет
13:16 04.07.2023Пособника украинских спецслужб задержали в Тюмени
13:05 04.07.2023Пятиэтажный дом № 51 по ул. Луначарского в Тюмени признали зоной вероятной ЧС