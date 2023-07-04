Пособника украинских спецслужб задержали в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Деятельность пособника украинских спецслужб пресечена в Тюмени. Он задержан, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Ведется следствие, сообщают на сайте ФСБ РФ.

По информации ведомства, фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации.

В качестве аргументов использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооружённые Силы Российской Федерации. Гарантировал организовать российским военнослужащим связь с представителями украинских разведывательных органов.