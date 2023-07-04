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В России покупатели смогут проверять подлинность и качество алкоголя с 1 сентября

Общество, 18:50 04 июля 2023

Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Подлинность и качество приобретаемого алкоголя смогут проверять покупатели в России с 1 сентября 2023 года, передает официальный Telegram-канал правительства страны.

Председатель кабмина РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что трагедия с массовым отравлением не была связана с мораторием на проведение проверок бизнеса, поскольку имело место преступление – воровство, которое привело к гибели людей. Проведено расследование, виновные понесут ответственность перед законом.

В организациях любого уровня, чья деятельность связана с риском для здоровья граждан, сохраняются плановые и внеплановые проверки. Работа по этому направлению будет продолжена.

С 1 сентября 2023 года потребители смогут проверять подлинность и качество своих покупок, включая слабоалкогольные напитки. Каждый из них сможет уточнить, где и как они произведены. Это позволит защитить людей от опасного контрафакта.

В то же время президент подписал закон, ужесточающий ответственность за нелегальный оборот метанола под видом алкогольной продукции.

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