В Тюменской области за пять месяцев в 2,6 раза выросло производство электроники и оптики

| Фото: Сергей Елесин, Иа "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, Иа "Тюменская линия"

В 2,6 раза выросло производство электроники и оптики в Тюменской области с января по май 2023 г. Чуть меньший результат – 2,1 раза - увеличился выпуск транспортных средств и оборудования. А в целом объем промпроизводства выше на 10,4 % показателей того же периода прошлого года, сообщает департамент экономики Тюменской области.

"Основным драйвером роста являются обрабатывающие производства - рост к январю-маю прошлого года составил 12,9 процента", - уточнили в ведомстве.

Рост также зафиксирован по выпуску лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - 23,4 %, неметаллической минеральной продукции - 22,6 %, кокса и нефтепродуктов - 15,3 %, химических веществ и химических продуктов - 14,8 % и по другим направлениям промышленности.