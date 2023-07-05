Осенью запустят новый цех на тюменском производстве медизделий

| Фото: Telegram-канал главы Тюменского муниципального района | Фото: Telegram-канал главы Тюменского муниципального района

Осенью 2023 года запустят новый цех на тюменском предприятии медицинских изделий "МИМ". Сейчас там идут отделочные работы, скоро установят новое оборудование. Также в компании построили складское помещение для готовой продукции.

Об это в своем Telegram-канале написала глава Тюменского района Светлана Иванова.

"В рабочих поездках по Старотобольскому тракту никогда не упускаю возможности побывать на предприятии "МИМ". При каждой встрече узнаю о новых достижениях: рост объемов, расширение номенклатуры и рынков сбыта. Сегодня изделия с пропиской в с. Мальково можно увидеть в медучреждениях от Калининграда до Камчатки, а также в соседних с Россией странах", - сказала глава муниципалитета.

Добавим, предприятие работает в части импортозамещения и предоставляет рабочие места жителям Старотобольского тракта: из 125 сотрудников половина – местные. А чтобы заинтересовать потенциальных работников, "МИМ" планирует проводить экскурсии для школьников.