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Осенью запустят новый цех на тюменском производстве медизделий

Общество, 15:42 05 июля 2023

Telegram-канал главы Тюменского муниципального района | Фото: Telegram-канал главы Тюменского муниципального района

Осенью 2023 года запустят новый цех на тюменском предприятии медицинских изделий "МИМ". Сейчас там идут отделочные работы, скоро установят новое оборудование. Также в компании построили складское помещение для готовой продукции.

Об это в своем Telegram-канале написала глава Тюменского района Светлана Иванова.

"В рабочих поездках по Старотобольскому тракту никогда не упускаю возможности побывать на предприятии "МИМ". При каждой встрече узнаю о новых достижениях: рост объемов, расширение номенклатуры и рынков сбыта. Сегодня изделия с пропиской в с. Мальково можно увидеть в медучреждениях от Калининграда до Камчатки, а также в соседних с Россией странах", - сказала глава муниципалитета.

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Добавим, предприятие работает в части импортозамещения и предоставляет рабочие места жителям Старотобольского тракта: из 125 сотрудников половина – местные. А чтобы заинтересовать потенциальных работников, "МИМ" планирует проводить экскурсии для школьников.

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# медицинские изделия

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