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Тюменцев приглашают поучаствовать в турнире по охране труда

Общество, 09:39 06 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут принять участие во Всероссийском открытом интеллектуальном турнире "Труд-Знания-Безопасность. Специалист в сфере охраны труда", который пройдет с 7 июня по 27 сентября 2023 года.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 9 августа, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Соревнования пройдут в три этапа, два первых - в режиме онлайн. Финальный этап турнира и награждение победителей запланированы в рамках VIII Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет с 26 по 29 сентября в парке науки и искусств "Сириус" в Сочи.

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