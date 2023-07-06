Тюменцев приглашают поучаствовать в турнире по охране труда

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут принять участие во Всероссийском открытом интеллектуальном турнире "Труд-Знания-Безопасность. Специалист в сфере охраны труда", который пройдет с 7 июня по 27 сентября 2023 года.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 9 августа, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Соревнования пройдут в три этапа, два первых - в режиме онлайн. Финальный этап турнира и награждение победителей запланированы в рамках VIII Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет с 26 по 29 сентября в парке науки и искусств "Сириус" в Сочи.