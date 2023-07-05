Медики оказали помощь троим тюменцам с солнечными и тепловыми ударами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Помощь троим тюменцам с солнечными и тепловыми ударами оказали медики 2 и 3 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Екатерина Климович.

2 июля за медицинской помощью обратился 60-летний мужчина. После долгой физической работы на жаре он почувствовал слабость и головокружение. В обед 3 июля семилетний мальчик вернулся с прогулки с температурой – перегрелся на солнце без головного убора. В этот же день очевидцы вызвали скорую к женщине, которая искупалась в озере, а потом на жаре почувствовала слабость и жажду.

Врачи напоминают, что тепловой удар, перегревание возникает при температуре воздуха выше 37 градусов и под прямыми лучами солнца. Признаки: общая слабость, потеря ориентации в пространстве, головокружение, головная боль, в тяжелых случаях – рвота, повышение температуры тела.

Необходимо перенести пострадавшего в тень или в помещение с кондиционером, положить с приподнятыми ногами, обеспечить приток свежего воздуха. Стоит наложить холодный компресс на лоб, шею, намочить открытые участки тела водой. Если пострадавший в сознании, необходимо дать ему воды. В том случае, если человек находится без сознания, нужно уложить в устойчивое боковое положение, вызвать скорую помощь, контролировать пульс и дыхание.

В поездку на машине или на прогулку нужно брать слабосоленую минеральную воду или обычную, надевать свободную одежду из натуральных светлых тканей, головные уборы и солнцезащитные очки.

О том, как планировать передвижение по городу в жару, рассказал врач скорой медицинской помощи Олег Нестеров. "Если пешком, то идти лучше под деревьями, по теневой стороне. Головной уборв условиях нашего климата предотвращает негативное влияние солнца на 30-40 процентов. С собой нужно взять небольшую бутылочку воды, а тень организовать самостоятельно, к примеру, даже в день без дождя взять белый или цветной зонт", — сказал он.

На солнце можно находиться в безопасные часы: утром до 11 часов, вечером с 16 часов. Под палящим солнцем не следует проводить интенсивные тренировки и заниматься физическими изнуряющими упражнениями. Жителям Тюмени напоминают, что детей и животных нельзя оставлять в припаркованном транспорте.

Инна Пахомова