В УСТЭК рассказали об ограничениях движения из-за ремонта теплосетей в июле

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Капитальный ремонт пяти объектов на территории Тюмени начнут в июле бригады УСТЭК. Так, почти 500 м теплосети обновят на участке в границах улиц Ямская – Болотникова – Луначарского.

Около 300 м предстоит заменить по ул. Червишевский тракт – Молодежная. Самый протяженный участок теплосети длиной 768 м заменят на ул. Ершова.

Продолжатся работы в районе жилых домов по улицам Грибоедова – Ялуторовская, а также Максима Горького – Фабричная. В связи с работами по капитальным ремонтам будет временно прекращено движение транспорта.

С 5 июля по 17 августа - по ул. Восточный проезд на участке от дома № 138 до дома № 140 по ул. 30 лет Победы

С 6 по 20 июля - на ул. Грибоедова в районе домов № 6 и № 8.

С 6 по 16 июля - по ул. Фабричной в районе дома № 6.

С 10 июля по 28 августа - по ул. 9 Января на участке от ул. Тимирязева до ул. Степной 2-й переулок.

С 10 по 30 июля - по ул. Ершова на участке от дома № 56 до дома № 62.

С 13 июля по 23 сентября - по ул. Ершова от дома № 13 до пересечения с ул. Судоремонтной.

С 30 июля по 20 августа - по ул. Жуковского от пересечения с Ушакова до пересечения с Нахимова.

С 16 по 19 августа - по ул. Ершова от дома № 13 до дома № 19.

С 20 августа по 15 сентября по ул. Ушакова от Жуковского до Ершова.