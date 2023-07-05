В Тюменской области 114 проектов НКО получили гранты губернатора

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

114 проектов СО НКО Тюменской области признаны победителями конкурса грантов губернатора в 2023 году. Общая сумма поддержки по 11 направлениям, в том числе пяти новым, составила более 85 млн рублей, в том числе 37,2 млн рублей - софинансирование из средств Фонда президентских грантов.

На встрече с победителями конкурса в амфитеатре музея Словцова глава региона Александр Моор отметил, что с каждым годом количество участников программы грантовой поддержки НКО увеличивается. Самая высокая конкуренция в сферах социальной поддержки, культуры, спорта.

"Но в направлениях, связанных с социально-политической и экономической ситуацией в стране конкуренции практически нет. На новых территориях РФ организации только начинают свою работу, соответственно, им нужна такая же поддержка. Я предлагаю вам в эту работу активно включаться, подумать о возможных проектах. Тем более что с 1 сентября стартует очередной конкурс грантов президента РФ, где эти направления также представлены", - сказал Моор.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Самыми крупными по объему финансовой поддержки оказались направления: социальная поддержка – 22 победителя, культура и искусство – девять, охрана здоровья и проекты в области науки и образования – по шесть победителей.

Сумма поддержки проектов составила от 200 тысяч до 1 млн рублей. Эксперты – представители профильных департаментов Тюменской области и губернатор – рандомно выбирали проекты по номинациям, срокам реализации и сумме гранта. Авторы за три минуты его презентовали, отвечали на вопросы.

Некоторые общественники заручились поддержкой, так Тюменской организации "Клубное объединение старшеклассников Вега" помогут с помещением и им не придется ежемесячно изыскивать по 45 тыс. рублей на аренду.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Также эксперты дали рекомендации: Тюменской областной федерации армейского рукопашного боя" в реализацию проекта "Школа будущих офицеров "Честь имею" привлечь воспитанников ТВВИКУ и Президентского кадетского училища, а постановку "Уральские сказы" Театра оригинального жанра "Гелиос" включить в программу празднования 80-летия Тюменской области в 2024 году.

По итогам реализации всех 114 проектов члены конкурсной комиссии определят топ-10 лучших, перспективных для реализации за пределами региона.

Анжела Лебедева