Проект "Лапта UTMN" выиграл губернаторский грант 1 млн рублей

| Фото: Telegram-канал Ивана Романчук | Фото: Telegram-канал Ивана Романчук

Проект "Лапта UTMN" общественной организации "Молодежь и студенты Тюменской области" признан победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области в 2023 г. Авторы получат 1 млн рублей на развитие лапты, мини-лапты, повышение квалификации тренеров, которые будут популяризировать данные виды спорта по всей области.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил разработчик проекта, председатель комиссии по развитию лапты в студенческих организациях России в Тюмени Евгений Черепенин.

"Первый раз подали заявку на грант губернатора Тюменской области и выиграли. Грант направим на развитие лапты и дисциплины мини-лапты на территории Тюменской области. Наша целевая аудитория – тренеры-преподаватели, учителя физкультуры, спорторганизаторы, которые готовы развивать лапту. Лапта – недооценённый вид спорта, хотя является национальным. Проект пропускной, те, кто им заинтересуется, в том числе из других регионов, мы готовы тиражировать", - сказал Евгений.

Благодаря грантовой поддержке в регионе появятся 100 тренеров по лапте, 30 учреждений образования получат в пользование комплекты инвентаря, начнет работу Федерация лапты Тюмени.

Для общественников это не первый грант в этом году. От Фонда президентских грантов он вместе с региональной ассоциацией загородных лагерей "Мы вместе" получили более 860 тыс. рублей на реализацию проекта "Лапта UTMN". Впервые он появился в 2019 году, напомнил Евгений.

За это время они на базе ТюмГУ успели подготовить десятки специалистов, которые сейчас развивают данный вид спорта.

Добавим, всего 114 проектов НКО стали победителям гранта губернатора. Общая сумма поддержки по 11 направлениям, в том числе пяти новым, составила более 85 млн рублей, в том числе 37,2 млн рублей - софинансирование из средств Фонда президентских грантов.

Анжела Лебедева