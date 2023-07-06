У жителя Тюменской области за пьяную езду забрали автомобиль

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Житель Омутинского района из-за пристрастия к пьяной езде без водительских прав лишился автомобиля, сообщает прокуратура Тюменской области.

Так, в марте мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем ВАЗ-21150 и совершил наезд на ограждение вблизи жилого дома. С места ДТП он сбежал.

По приговору суда нарушитель обязан отбыть 240 часов обязательных работ, а его автомобиль конфискован в доход государства.