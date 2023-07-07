50 юных тюменцев смогут попасть на курсы в бесплатную летнюю научную школу "Сигма"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев с 7 по 11 классы приглашают на курсы в бесплатную летнюю научную школу "Сигма", которая пройдет с 7 по 12 августа. Пройти обучение смогут только 50 человек, сообщает пресс-служба администрации города.

Участникам проведут по три занятия на различные темы, среди которых "Как человек стал киборгом?", "Основы арт-менеджмента", "Экспериментальная и поведенческая экономика". Кроме того, для школьников организуют интеллектуальные игры и другие интересные события. С ребятами будут работать представители ведущих вузов России.

Пройти регистрацию для обучения можно по ссылке.