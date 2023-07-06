Похитителей мотоцикла нашли по забытой на месте преступления банковской карте

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Несколько раз наведывались двое злоумышленников в одно из домовладений в с. Черное Вагайского района. Они похитили из гаража мотоцикл "ИЖ Планета", металлолом, станки и запчасти. На месте преступления молодые люди обронили банковскую карту и вскоре были задержаны.

В настоящее время районная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Подозреваемые, причинившие хозяину домовладения ущерб на 168 тыс. рублей, предстанут перед судом. Им грозит до пяти лет лишения свободы.