15 тюменских семей получили медали "За любовь и верность"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

15 семейных пар из Тюмени и Тюменского района сегодня получили медали "За любовь и верность" 6 июля. Торжественная церемония состоялась в Янтарном зале тюменского Дворца бракосочетаний, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Общественная награда вручается лишь один раз в год в честь празднования Дня семьи, любви и верности. В 2023 году награды удостоены 70 семей из Тюменской области. Из них 14 – жители Тюмени и Тюменского района – получили медали 6 июля. 15-ая пара была награждена в 2022 году, но тогда забрать медаль не получилось.