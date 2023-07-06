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15 тюменских семей получили медали "За любовь и верность"

Общество, 18:25 06 июля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

15 семейных пар из Тюмени и Тюменского района сегодня получили медали "За любовь и верность" 6 июля. Торжественная церемония состоялась в Янтарном зале тюменского Дворца бракосочетаний, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Общественная награда вручается лишь один раз в год в честь празднования Дня семьи, любви и верности. В 2023 году награды удостоены 70 семей из Тюменской области. Из них 14 – жители Тюмени и Тюменского района – получили медали 6 июля. 15-ая пара была награждена в 2022 году, но тогда забрать медаль не получилось.

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# День семьи любви и верности , золотая свадьба , медаль

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