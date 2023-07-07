Бабочка, медведь, корабль: в Тюмени голосуют за новые арт-объекты Гилевской рощи

| Фото: vk.com/tmnourhome | Фото: vk.com/tmnourhome

10 новых арт-объектов создали 20 дизайнеров из разных городов страны в Гилевской роще в рамках I ЭкоФеста. Тюменцам предлагают отдать свой голос за понравившиеся объекты, выполненные из ивовых прутьев.

В парке уже появились бабочка, медведь, волшебный сундук, корабль. По информации комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени, горожане могут воспользоваться бесплатным велопрокатом, чтобы исследовать Гилевскую рощу, найти каждый из десяти арт-объектов и проголосовать за него в группе до 8 июля по ссылке.