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Бабочка, медведь, корабль: в Тюмени голосуют за новые арт-объекты Гилевской рощи

Общество, 17:12 07 июля 2023

vk.com/tmnourhome | Фото: vk.com/tmnourhome

10 новых арт-объектов создали 20 дизайнеров из разных городов страны в Гилевской роще в рамках I ЭкоФеста. Тюменцам предлагают отдать свой голос за понравившиеся объекты, выполненные из ивовых прутьев.

В парке уже появились бабочка, медведь, волшебный сундук, корабль. По информации комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени, горожане могут воспользоваться бесплатным велопрокатом, чтобы исследовать Гилевскую рощу, найти каждый из десяти арт-объектов и проголосовать за него в группе до 8 июля по ссылке.

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# Гилевская роща

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