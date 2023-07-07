В тюменском Рощино пассажиропоток за июнь увеличился на 20 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

259 тыс. 601 человек стал пассажиром тюменского аэропорта Рощино за июнь 2023 г. Это на 20 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По информации воздушной гавани, на внутренних авиалиниях в июне аэропорт обслужил 232 тыс. 163 пассажира. Рост пассажиропотока в этом сегменте составил 16,7 % относительно июня 2022 года. Международными направлениями воспользовались 26 тыс. 266 пассажиров, увеличение количества туристов относительно предыдущего года на 64,1 %.

"Общий пассажиропоток в аэропорту Рощино с начала года увеличился на 22,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достиг показателей в 1 миллион 174 тысячи 898 пассажиров", - отметили в аэропорту.