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Пассажир иномарки погиб в аварии на трассе Тюмень – Омск

Происшествия, 22:11 07 июля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

37-летний пассажир автомобиля Opel, житель Кировской области, погиб в ДТП на 43-м км трассы Тюмень – Омск. Ранен 15-летний пассажир KIA, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Около 17 часов на этом участке дорог столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, поворачивая налево, водитель большегруза Volvo, не пропустил автомобиль Opel. От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с машиной марки KIA.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# авария , ГИБДД Тюменской области

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